Племянник певца Дмитрия Маликова, которого также зовут Дмитрий, стал отцом. Звездное семейство встречает пополнение.

Племянник певца Дмитрия Маликова, которого также зовутДмитрий, стал отцом. Звездное семейство встречает пополнение.По словам инсайдера, у 19-летнего Дмитрия Маликова-младшегородилась дочь. Вес, рост, а также состояние здоровья малышки пока неразглашается. Об этом сообщает Telegram – аккаунт "Только никому…".Отметим, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дима часто публикует фотографии в обществе привлекательной девушки с длинными светлыми волосами. Говорят, именно она является его возлюбленной. Девушку зовут Анастасия, ей чуть больше 20 лет.Напомним Маликов-младший сын певицы Инны Маликовой ибизнесмена по имени Владимир, о котором известно крайне мало. Дима такжеплемянник вокалиста Дмитрия Маликова. Молодой человек дружен с двоюроднойсестрой Стефанией.Пару лет назад отпрыск знаменитости всерьез увлекалсяресторанным бизнесом. Он обучался тонкостям поварского дела за рубежом.Дмитрий активно занимается спортом. Он обожает беговые лыжи,на которых он катается в Австрии, часто посещает спортзал.Судя по соцсетям Маликова-младшего он общается с многимипредставителями отечественного шоу-бизнеса. Публикует фотографии с Валерией,Иосифом Пригожиным, Стасом Михайловым, Олегом Газмановым.