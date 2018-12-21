Участницы популярного реалити-шоу устроили драку на площадке. Конфликт девушек произошел из-за разных взглядов на то, какими должны быть отношения с мужчиной.
Участницы популярного реалити-шоу устроили драку на площадке. Конфликт девушек произошел из-за разных взглядов на то, какими должны быть отношения с мужчиной.
Одна из участниц упрекнула другую в том, что та слишком строго относится к
своему возлюбленному и не разрешает ему покидать дом без спроса. "Зачем ты его закрываешь дома? С
ним, получается, слабая женщина, а ему нужна сильная", – заявила девушка. Эта
фраза сильно разозлила ее собеседницу, и она набросилась на обвинительницу, угрожая расправой.
Спутники участниц успели остановить потасовку.
Многие пользователи осудили поведение обеих девушек: "Почему
на проекте держат драчунов? Позор!", "На острове
одни драки происходят, там уже не любовь строят", "Только и могут
драться, словами не могут решить", "Как крыса со спины…", "А эти "девушки",
кроме драк, еще что-то умеют?".