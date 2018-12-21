Участницы популярного реалити-шоу устроили драку на площадке. Конфликт девушек произошел из-за разных взглядов на то, какими должны быть отношения с мужчиной.

Участницы популярного реалити-шоу устроили драку на площадке. Конфликт девушек произошел из-за разных взглядов на то, какими должны быть отношения с мужчиной.Одна из участниц упрекнула другую в том, что та слишком строго относится ксвоему возлюбленному и не разрешает ему покидать дом без спроса. "Зачем ты его закрываешь дома? Сним, получается, слабая женщина, а ему нужна сильная", – заявила девушка. Этафраза сильно разозлила ее собеседницу, и она набросилась на обвинительницу, угрожая расправой.Спутники участниц успели остановить потасовку.Многие пользователи осудили поведение обеих девушек: "Почемуна проекте держат драчунов? Позор!", "На островеодни драки происходят, там уже не любовь строят", "Только и могутдраться, словами не могут решить", "Как крыса со спины…", "А эти "девушки",кроме драк, еще что-то умеют?".