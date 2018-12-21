Эти кадры были сделаны в разгар дня в минувший четверг, 20 декабря. Несколько легковушек заблокировали движение по дороге ради проезда машины с женихом и невестой. Пара водителей от нетерпения начали нарезать круги по асфальту и опасно лавировать между другими автомобилями.

Участники свадебного кортежа перекрыли проезжую часть и устроили опасный дрифт на дороге в Сочи. Очевидцы сняли на видео праздничных гонщиков.Эти кадры были сделаны в разгар дня в минувший четверг, 20 декабря. Несколько легковушек заблокировали движение по дороге ради проезда машины с женихом и невестой. Пара водителей от нетерпения начали нарезать круги по асфальту и опасно лавировать между другими автомобилями.Обошлось без ДТП и пострадавших, но прохожие не оценили устроенное шоу, с грустью предположив, что скоро свадьбы у них будут проходить на чеченский манер.Стоит напомнить, что на этой неделе в Красноярске задержали водителя свадебного кортежа, который перекрыл Николаевский мост. В итоге мужчина, которому выписали множество штрафов, принес свои извинения другим автолюбителям.