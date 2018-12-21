На Украине согласовали план работы по подготовке морских пехотинцев британскими инструкторами, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

На Украине согласовали план работы по подготовке морских пехотинцев британскими инструкторами.Министр обороны Украины Степан Полторак после встречи с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Гевином Уильямсоном рассказал, что группа военнослужащих ВМС Великобритании прибудет на Украину уже в январе 2019 года, чтобы заняться планированием совместных учений, а также определением необходимой материально-технической помощи Вооруженным силам страны.Кроме того, стороны договорились о создании "Офиса друзей Украины" для координации действия по предоставлению помощи в реформировании и в наращивании боевых возможностей Военно-морским силам страны, передает "Интерфакс".