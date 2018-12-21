21.12.2018

2018-12-21 14:05:37

Умер создатель передачи Спокойной ночи, малыши!

В Москве в возрасте 52 лет ушел из жизни основатель и художественный руководитель московского Нового Арт Театра, режиссер, драматург, актер Дмитрий Калинин, передает . Сообщается, что в последние месяцы он тяжело болел.



Дмитрий Калинин известен также своей работой с детьми. В 1994 году он организовал детскую театральную студию "Я сам артист", а в 1997-м был режиссером программы "Спокойной ночи, малыши!".