Российские баскетбольные клубы УНИКС и Локомотив-Кубань вышли в топ-16 Еврокубка. Это стало понятно 19 декабря после того, как состоялись заключительные матчи десятого тура регулярного чемпионата.

Российские баскетбольные клубы УНИКС и "Локомотив-Кубань" вышли в топ-16 Еврокубка. Это стало понятно 19 декабря после того, как состоялись заключительные матчи десятого тура регулярного чемпионата.Казанцы обыграли немецкий "Скайлайнерс" со счетом 72:65 и одержали девятую в десяти матчах. Баскетболисты краснодарского "Локомотива-Кубани" победили немецкую "Альбу" — 92:82, также одержавший девять побед в десяти матчах.Напомним, что ранее в топ-16 Еврокубка также вышел санкт-петербургский "Зенит", который на этой стадии сыграет в одной группе с УНИКСом.