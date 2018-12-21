Две грубые ошибки во время проката короткой программы на
чемпионате России допустила Евгения Медведева. Фигуристка в результате не вошла
даже в десятку лидеров.
Две грубые ошибки во время проката короткой программы на
чемпионате России допустила Евгения Медведева. Фигуристка в результате не вошла
даже в десятку лидеров.
Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева по
итогам короткой программы на ЧР в Саранске занимает 14-е место. Лидирует пока
Алина Загитова.
Двукратная чемпионка мира Медведева сорвала каскад тройной
флип-тройной тулуп, не сумев выполнить второй элемент. Тройной риттбергер
Медведева выполнила чисто, но с двойного акселя упала. Судьи начислили
спортсменке за прокат 64,24 балла.
Юная Александра Трусова не стала выполнять запланированный четверной
лутц – но без ошибок исполнила двойной аксель,тройной флип и каскад из тройного
лутца и тройного риттбергера. Фигуристка получила 74,96 балла за свой прокат.
Безусловный лидер после первого дня соревнований у женщин – Алина
Загитова. Она без ошибок выполнила все прыжки: каскад из тройного лутца и
тройного риттбергера, двойной аксель и тройной флип. Итог – 80,62 балла, передает .
Известный тренер Татьяна Тарасова посочувствовала Жене после выступления. По словам Тарасовой, 19-летняя Медведева преодолевает сложный период в жизни. "Спасибо вам, дорогие зрители, за то, что вы так поддерживаете ее. Ей очень тяжело, и нам тяжело всем. Мы не видели ее такой на тренировках. Разминка была идеальной – она не сорвала ни один элемент", – сказала заслуженная наставница.
По словам Тарасовой, Евгения сейчас взрослеет, ей трудно. А неуверенность Медведевой может идти также от того, что на соревнования фигуристка приехала из Канады.