Две грубые ошибки во время проката короткой программы на чемпионате России допустила Евгения Медведева. Фигуристка в результате не вошла даже в десятку лидеров.

Две грубые ошибки во время проката короткой программы начемпионате России допустила Евгения Медведева. Фигуристка в результате не вошладаже в десятку лидеров.Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева поитогам короткой программы на ЧР в Саранске занимает 14-е место. Лидирует покаАлина Загитова.Двукратная чемпионка мира Медведева сорвала каскад тройнойфлип-тройной тулуп, не сумев выполнить второй элемент. Тройной риттбергерМедведева выполнила чисто, но с двойного акселя упала. Судьи начислилиспортсменке за прокат 64,24 балла.Юная Александра Трусова не стала выполнять запланированный четвернойлутц – но без ошибок исполнила двойной аксель,тройной флип и каскад из тройноголутца и тройного риттбергера. Фигуристка получила 74,96 балла за свой прокат.Безусловный лидер после первого дня соревнований у женщин – АлинаЗагитова. Она без ошибок выполнила все прыжки: каскад из тройного лутца итройного риттбергера, двойной аксель и тройной флип. Итог – 80,62 балла, передает .Известный тренер Татьяна Тарасова посочувствовала Жене после выступления. По словам Тарасовой, 19-летняя Медведева преодолевает сложный период в жизни. "Спасибо вам, дорогие зрители, за то, что вы так поддерживаете ее. Ей очень тяжело, и нам тяжело всем. Мы не видели ее такой на тренировках. Разминка была идеальной – она не сорвала ни один элемент", – сказала заслуженная наставница.По словам Тарасовой, Евгения сейчас взрослеет, ей трудно. А неуверенность Медведевой может идти также от того, что на соревнования фигуристка приехала из Канады.