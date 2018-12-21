Народные промыслы на шелковых платках. В Доме фольклора открыли выставку живописи на ткани. Сюжеты работ взяты из владимирского народного творчества. Расписывали каждый платок вручную в технике бАтик. Как создавалось чудо на ткани, расскажем далее.

Народные промыслы на шелковых платках. В Доме фольклора открыли выставку живописи на ткани. Сюжеты работ взяты из владимирского народного творчества. Расписывали каждый платок вручную в технике бАтик. Как создавалось чудо на ткани, расскажем далее.На этих уникальных шелковых платках вся палитра владимирских промыслов. Любовь Яковлева 2 года трудилась над созданием этой выставки. В основу заложила народное творчество родного края. Хотела переосмыслить владимирские промыслы на ткани. Расписала вручную больше 50 работ.Любовь Яковлева, художник: "Возникла идея сделать выставку по художественным промыслам нашего края, объединить их в своих работах в платках, взять какие-то сюжеты из лаковой миниатюры, мастерской, из Гусь-Хрустального и ковровской игрушки".Большинство этих экспонатов уже стали победителями всероссийских и международных выставок. Техника, в которой работает Любовь, называется батик. Это роспись по ткани с использованием специальных красок. Тяга к такому творчеству возникла у художницы еще в студенчестве. После окончания художественно-графического факультета девушке так хотелось связать свою жизнь с искусством, что уже 13 лет Любовь создает шедевры на платках.Елена Кирьякова, посетительница выставки: "Мне больше нравится вот сзади нас такие цветы бирюзовые - это просто меня восторгает. Я человек из деревни, и мне вот нравятся именно цветы, я цветы сама очень люблю, занимаюсь цветами, ну а природа, это природа сама по себе - это наше русское великолепие".Для работы с тканью существует 2 технологии: горячий батик и холодный. Горячий батик - это непосредственная работа с воском. Способ используется в основном для росписи по хлопчатобумажной ткани, но минус его в том, что потом воск трудно удалить. Любовь работает в технике холодный батик. Она проста в работе, подходит для росписи платков и одежды, к тому же долговечна. Расписанные изделия можно даже стирать. Во Владимирской области батик - это многовековой промысел. Мастера ткали бархат и шелк, который надо было украшать, так и появились традиции народного ремесла.Оксана Шевцова, руководитель мастерской батика: "Русский батик отличается друг от друга, там ивановский, рязанский и кольчугинский безошибочно можно друг от друга отличить, потому что везде есть своя художественная, стилистическая особенность. Притом что техника исполнения одинаковая: натягивается белая ткань, художник наносит рисунок и расписывает. А вот какую заложить идею, какой выбрать рисунок, какой орнамент, вот в этом и проявляется стилистическая особенность".Посмотреть искусство на шелке владимирцы и гости города могут в Доме фольклора, на Георгиевской 2б. Выставка Любови Яковлевой продлится до 28 января.