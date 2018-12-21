За полгода она украла больше 150 тысяч рублей

За полгода она украла больше 150 тысяч рублейВ Александрове начальница отделения почтовой связи, используя своё служебное положение, воровала деньги и товары. За полгода она присвоила больше 150 тысяч рублей, сообщает Александровский суд.Чтобы избежать наказания, женщина сообщила в полицию, что неизвестные взломали входную дверь почтового отделения, украли деньги и вещи. Однако во время расследования она признала свою вину и обещала возместить весь ущерб.Ей назначили наказание в виде лишения права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления и вообще работать с чужими деньгами и материальными ценностями на срок 3 года. Кроме того, она должна выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.С осуждённой в пользу ФГУП «Почта России» взыскали 172 594 рубля 67 копеек.