В Милютинском переулке в центре Москвы неизвестные преступники разбили стекло машины бывшего участника шоу Уральские пельмени Сергея Нетиевского. Из автомобиля была украдена сумка с ноутбуком и документами.

В центре Москвы ограбили автомобиль бывшего участника шоу "Уральские пельмени" Сергея Нетиевского.Шоумен обратился с заявлением в полицию и сообщил, что вечером 20 декабря неизвестные преступники разбили заднее стекло его автомобиля BMW Х-6. Инцидент произошел возле дома 16 в Милютинском переулке, сообщает ТАСС.Из машины Нетиевского украли сумку с ноутбуком и документами. Ущерб составил 100 тысяч рублей. По факту кражи проводится проверка.