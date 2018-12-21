Международный фестиваль искусств завершился совместным концертом Дениса Мацуева и Большого симфонического оркестра имени Чайковского.

Международный фестиваль искусств завершился совместным концертом Дениса Мацуева и Большого симфонического оркестра имени Чайковского."Это самая лучшая мягкая сила, которая может быть. Это 6 миллионов благодарных зрителей, которые будут об этом вспоминать, и которые понимают, что такое русская культура. Это, безусловно, хорошие отношения, многолетние отношения выстраиваются между нашими культурными институциями"", — цитирует министра культура Владимира Мединского телеканал "Россия 24".