Верховная Рада в качестве финального аккорда решила, похоже, поставить окончательный крест на отношениях с Россией. Депутаты подготовили проект обращения к президенту Порошенко с просьбой разорвать с Россией все дипломатические отношения, прекратить транспортное сообщение и объявить войну.

Верховная Рада на последнем в этом году заседании в качестве финального аккорда решила, похоже, поставить окончательный крест на отношениях с Россией. Депутаты подготовили проект обращения к президенту Порошенко с просьбой разорвать с Россией все дипломатические отношения, прекратить транспортное сообщение и — ни много ни мало — объявить войну! Не исключено, что на подобные решения мог повлиять обильный новогодний корпоратив, который фракция "Блок Порошенко" провела накануне вечером вместе со своим основателем.Стиль общения с посетителями — этот случай произошел в Херсоне — украинские чиновники будто копируют с президента Петра Порошенко. Так же яростно тот отталкивает от себя граждан, но уже в масштабах страны. Разъезжая из одной воинской части в другую, Порошенко изо всех старается разжечь ненависть, угрожая от лица России военным ударом, к которому нужно непременно готовиться."Передислокация отдельных бригад к местам вероятного удара вдоль Азовского побережья четко продемонстрировали, что в случае начала широкомасштабной агрессии еще больше увеличит цену, которую заплатит Россия", — заявил Порошенко.И вот уже Верховная Рада регистрирует постановление, где просит президента объявить России войну. А Порошенко, тем временем, все благодарит НАТО и США за готовность продавать Киеву оружие.В унисон с президентом Украины говорит и глава ее объединенной раскольнической церкви. На встрече с американским послом Йованович Епифаний выражает особую благодарность Вашингтону за поддержку и "защиту православных верующих". Сами верующие говорят, что защищать их нужно как раз от новой стамбульской церкви на Украине и организованной властями травли."Так обидно, что наша законная вера православная страдает", — говорит прихожанка.Стамбульский приход на Украине теперь тешит гордыню возвращением в Киев посоха Святителя Петра. Правда, до оригинала руки дотянутся не могут: реликвия священна, хранится в России и используется только для интронизации. Тогда раскольники попытались заказать копию у московских ювелиров, но им отказали.Власти же усиливают атаки на каноническую Украинскую православную церковь, приняли закон о ее переименовании. И срок, отведенный Радой на это, как раз совпадает с предвыборной президентской кампанией."Это позор для парламента — влезать в дела церкви, — уверен сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" в Верховной раде Украины Юрий Бойко. — И когда парламент принимает решение, что это хорошая церковь, а это плохая, — это прямой путь к религиозному конфликту!"Оппозиционные политики требуют заниматься не охотой на ведьм, а экономикой. Тем более уже стало известно, чем Киев будет расплачиваться за первый транш из четырехмиллиардного кредита МВФ. Позорный для страны меморандум — 58 страниц — появился было на сайте Минфина, но его тут же скрыли. Ведь среди требований иностранных кредиторов было очередное повышение цен на газ, приватизация стратегических предприятий, заморозка зарплат бюджетникам, сокращение жилищных субсидий. Но в партии Порошенко все это назвали успехом и отправились праздновать. На новогодний корпоратив позвали и премьера Гройсмана, и министров экономики и культуры. Журналистов звать не стали.- А можно с Вами?- Куда?- На вечеринку.- Ты такая страшная, не могу с собой взять.- Я страшная?! И чем же я страшная?- Ты такая поганая тут стоишь.В соцсетях вечеринку "Блока Петра Порошенко", на которую по некоторым данным потратили не меньше ста тысяч долларов, уже назвали "пиром во время войны". Из партийного офиса часть компании переместилась в элитный ресторан, после чего утром большая часть порошенковских депутатов прийти в Раду уже не смогла."А что за корпоратив? "Пинк Флойд" не было, Бейонсе не приехала", — жаловался депутат Алексей Гончаренко."Корпоратив проводится во время военного положения. И оказывается, что военное положение не является препятствием для шумной гулянки, когда Луценко рассказывает анекдоты, приезжают министры и президент", — удивляется депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко.Но критиковать Порошенко теперь официально запрещено. Рейтинговая на Украине программа "Схемы", где выходят материалы о коррупции уже на грани закрытия. Недавний выпуск был посвящен тайным ночным визитам олигархов в администрацию президента. Сигнал журналистам поступил как раз того самого здания, где Порошенко так любит проводить неформальные переговоры со спонсорами.