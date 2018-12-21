Пострадали водитель и пассажир

Пострадали водитель и пассажирВ Ковровском районе произошло серьезное ДТП. Это случилось поздним вечером 20 декабря на 241 километре федеральной трассе М-7.По предварительной информации ГИБДД, 61-летний водитель, управляя автомобилем Kia, при движении со стороны Москвы в сторону Нижнего Новгорода, слишком сильно разогнался и потерял контроль над управлением машиной. Автомобиль отлетел на обочину и перевернулся.В результате ДТП водитель и его пассажир (60-летняя женщина) получили травмы различной степени тяжести.