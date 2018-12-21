В пятницу, 14 декабря, в Государственном Кремлевском дворце состоялась 21-я церемония награждения победителей Национальной премии Марка № 1 в России 2018. За любимых производителей товаров и услуг проголосовали миллионы россиян по всей стране от Калининграда до Владивостока. И вот победители получили заслуженную награду.

В пятницу, 14 декабря, в Государственном Кремлевском дворце состоялась 21-я церемония награждения победителей Национальной премии "Марка № 1 в России 2018". За любимых производителей товаров и услуг проголосовали миллионы россиян по всей стране от Калининграда до Владивостока. И вот победители получили заслуженную награду.Церемония награждения была проникнута новогодним настроением. Однимиз первых вышел на сцену народный артист России Филипп Киркоров,который, кстати, сам стал победителем премии в номинации "Лучшийисполнитель". Его клип "Цвет настроения синий" стал лидером поколичеству просмотров в Рунете.Филипп поздравил всех зрителей снаступающим Новым годом и сказал, что этот год стал для него особенным:– Я понял, что после пятидесяти жизнь только начинается и приобретаетновые радостные краски!В праздничном шоу, посвященномнаграждению победителей "Марки № 1", приняли участие звезды российскогошоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Валерий Меладзе, ТамараГвердцители, Альбина Джанабаева, Родион Газманов, Зара, Жасмин, ЮлияСавичева, Султан Ураган, Виктор Дорин, балет "Тодес", группа "Земляне" имногие другие. Ведущие вечера Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков такжеисполнили свои лучшие хиты. Неудивительно, что зрители не смогли усидетьна месте. Артисты же не только выступали, но и вручали наградыпобедителям премии. А они, в свою очередь, делились секретами успеха.Эта награда для нас особенно ценна тем, что она является признаниемсамих потребителей, – поделился с журналистами управляющий директорподразделения потребительских товаров Johnson & Johnson Россия,Украина и СНГ Вальтер Гейгер. – И мы уверены в том, что наш препарат –Гексорал® – по праву назван спреем для лечения боли в горле №1. Запоследние 12 месяцев мы представили в России порядка десяти новыхпродуктов и в 2019 году обязательно продолжим представлять новинки,помогающие сохранять здоровье взрослых и детей. Так, одним из самыхглавных событий следующего года станет выход полностью обновленногопортфеля косметических средств Johnson's® Baby.Самой народнойгазетой страны в 2018 году была признана "Комсомольская правда". Первыйзаместитель генерального директора "КП" Владислав Гемст считает, чтонаграда вполне заслуженна.– Разумеется, мы рассчитывали на нее.Ежемесячная аудитория "Комсомолки" составляет 35 миллионов человек."Комсомольская правда" – крупнейшая газета в стране. Радио"Комсомольская правда" слушают по всей России, а портал kp.ru – один излидеров русскоязычного интернета. Мы понимали, что наши читатели ислушатели проголосуют за нас, и это произошло! – Сегодня "Комсомолка" –газета номер один, – не без гордости сказал Владислав Гемст. – Могуобещать нашей аудитории, что и в дальнейшем ни один из важныхинформационных поводов мы не упустим!Самой популярной сетьюфитнес-клубов была признана С.С.С.Р. – Сеть Спортивных СооруженийРоссии. Сеть активно развивается: за пять лет удалось открыть 30 новыхклубов. В С.С.С.Р. можно не только регулярно заниматься, но и приходитьна мастер-классы, которые дают известные спортсмены и хореографы.Динамика нашего роста выше, чем у конкурентов, – утверждает генеральныйдиректор Сети Спортивных Сооружений России Сергей Савинов. – У нас естьклубы в Москве и области, в Самаре, Дзержинске и Обнинске. И совершенноточно, останавливаться на этом мы не собираемся. Победа в "Марке № 1 вРоссии" очень важна именно тем, что мы получили признание не только всреде профессионалов фитнес-индустрии, но и среди наших клиентов.Пословам Сергея Савинова, один из секретов успеха бренда – демократичнаяцена, за которую любой может получить максимально комфортный сервис,разнообразный ряд фитнес-услуг и, конечно же, неограниченное посещениетренажерного зала, бассейна и банного комплекса.Впереди – Новыйгод, а значит многие из нас отправятся за город отдохнуть. Пансионаты,отели и дома отдыха сейчас особенно активно соревнуются за клиентов, нопобеждает тот, кто предложит лучшее соотношение "цена-качество". Премию"Марка № 1 в России" в этом году получил подмосковный отель "Мистраль".– Да, конкуренция в Подмосковье – высочайшая, но мы сталипервым, потому что умеем уделить внимание каждому гостю, – рассказалаPR-директор отеля "Мистраль" Светлана Петреченко. – У нас всего 112номеров, мы можем принять не так много посетителей и без внимания неостается никто! Нас любят, к нам возвращаются снова и снова.Этойзимой "Мистраль" порадует гостей не только великолепным сервисом, но ивозможностью отлично провести время на свежем воздухе: открываетсятрасса для тюбинга, будет лыжня, а затем и каток. Летом же – а отельрасположен на Истре – откроется вейк-парк, где будет можно кататься наводных лыжах.– Мы хотим, чтобы к нам чаще приезжали и на разногорода семинары, – рассказала Светлана Петреченко. – У нас уже естьконференц-зал на 200 человек. Но в наших планах – построить еще один,побольше, с самым современным оборудованием.Самой "народной"маркой среди молочных продуктов россияне признали бренд "Вкуснотеево" откомпании "Молвест". По мнению проголосовавших, "Вкуснотеево" предлагаетлучшее сливочное масло, молочные и кисломолочные продукты.– Для насполучение этой премии – лучшая награда, – заявил генеральный директоргруппы компаний "Молвест" Анатолий Лосев. – Это важнейшая награда длявсего нашего коллектива! Вместе с тем, как пояснил Анатолий Николаевич,особым сюрпризом победа не стала.– Мы действительно делаем лучшеемасло. Потому что используем только собственное молоко и производимпродукт из самых свежих сливок. Технологии и оборудование, которые мыиспользуем, – тоже одни из лучших, – сказал Анатолий Лосев. – Нашаглавная задача при производстве – лишь сохранить вкус продукта. Группакомпаний "Молвест" постоянно выходит на рынок с новыми предложениями. Вэтом году, например, особой популярностью пользовался йогурт"Вкуснотеево" "семейного" формата в упаковке 750 граммов. Были популярныи йогурты с овощами, а это – уникальный для российского рынка продукт.Покупателям они так понравились, что уже есть запрос на новые вкусы. – Унас обширные планы на 2019 год, – добавил Анатолий Лосев. – Мы,например, заканчиваем модернизацию сырного завода в Воронежской области.Планируем увеличить выпуск продукции на 3000 тонн. Появится у нас изавод по переработке подсырной сыворотки, который будетпроизводитьконцентрат сывороточного белка, который используется для производстваспортивного питания. – Словом, получение премии доверия потребителейдля нас – это один из стимулов к дальнейшему развитию, – резюмировалАнатолий Лосев.Еще один народный продукт – жареные упакованныесемечки подсолнечника. Предложений на рынке очень много, а премию "Марка№1" получила компания "Смарт" – за семечки качественной обжарки"ДЖИНН". Почему они пользуются такой популярностью? Потому чтоуникальны: семечки "ДЖИНН" выращены на российских полях, промытыпроточной водой и обжарены воздухом. Это значит, что они вкусные иароматные, не пачкают руки и масляных следов не оставляют. Производительне использует в своем производстве никаких ароматизаторов, консервантови химических добавок.– Наши семечки – это по-настоящемунатуральный и полезный продукт, поэтому нам и доверяют десятки миллионовпотребителей, – пояснил коммерческий директор компании "Смарт" МаксимЧванов. – А победа в общенациональном конкурсе для нас – это преждевсего победа компании, которая в непростых условиях для российскогобизнеса смогла вырасти от небольшого производства в лидера рынка в своейнише и главное – сумела создать и развить любимый миллионами россиянбренд – семечки качественной обжарки "ДЖИНН".Как пояснил МаксимАнатольевич, для производства семечек "ДЖИНН" используется подсолнечниксобственной селекции, выращенный в Краснодарском крае. Огромное вниманиекомпания "Смарт" уделяет технологиям заготовки, хранения, обработкисырья и упаковки готовой продукции.– Нами взяты на вооружениелучшие европейские и американские технологии, самые современные ипередовые из тех, что сейчас есть на рынке производства продуктовпитания. Мы – технологические лидеры отрасли, – пояснил Максим Чванов.В 2019 году компания планирует расширить ассортимент и активнее заняться экспортом.Безопасность– прежде всего. Компанией, которая надежно защищает наши автомобили,жители России признали Научно-производственное объединение "СтарЛайн".Оно разрабатывает и производит лучшее охранно-телематическоеоборудование, которое надежно защищает автотранспорт на территорииРоссии, стран Содружества и еще 58 странах мира. Уже более 15 лет НПО"СтарЛайн" является лидером рынка автобезопасности.– По сути, мысоздаем в России целую отрасль. Наш главный секрет успеха в том, что мыдумаем о наших любимых автовладельцах, угадываем и предвосхищаем ихпотребности, расширяем функционал нашего оборудования, заботимся о еговысоком качестве и компетентной установке, обеспечиваем техническуюподдержку наших пользователей, предоставляем людям финансовые гарантиинадежности защиты StarLine, – утверждает исполнительный директор"СтарЛайн" Елизавета Нарбут. – Сегодня 16 миллионов автовладельцевуверены в том, что найдут свои автомобили там, где их припарковали. Имдоступны умные решения для комфорта, бесплатные мониторинг ионлайн-диагностика, экономия в ведущих страховых компаниях. И все это –благодаря оборудованию StarLine.Безопасность – это еще ичистота. Сегодня, в 21 веке, мы не можем представить жизнь без моющих ичистящих средств. Несмотря на схожесть заявленных производителямихарактеристик аналогичной продукции, их эффективность может значительноразличаться.Премию "Марка №1 в России" в этом году получила компанияB&B Family company, которая уже много лет радует потребителейвысокоэффективной и безопасной продукцией. – Наш главный "хит" – этожироудалитель Unicum, который способен справиться даже с самыми стойкимизагрязнениями, – пояснил основатель и президент компании АлександрБалаховский. – В этом году мы очень хорошо продвинулись втерриториальной представленности, объемах и узнаваемости ТМ UNICUM. Мыуже четыре года успешно занимаемся импортозамещением и достигли в этомделе серьезных успехов!– Получение премии дает нашей компании сильныйимпульс для ещё более эффективной работы и дополнительный стимул кдальнейшему развитию, – сказал Александр Балаховский. – В это непростоевремя мы смогли не только выжить, но и активно развиваться, внедрятьновые технологии и производить уникальные продукты. Программаимпортозамещения и социальная ответственность позволяют нашей компаниизаменять импортные аналоги, предлагая российскому покупателюкачественные и эффективные продукты по доступным ценам. Вся продукцияB&B Family company изготавливается в полном соответствии стребованиями российского законодательства, а контроль качестваосуществляется на каждом производственном этапе.– Еда – этоудовольствие, а цель компания B&B Family company – сделатьудовольствием еще и уборку после еды. А это возможно только в одномслучае, если время и силы, затраченные на этот процесс, будутминимальными, а от грязи не останется и следа, – обозначил свое кредоАлександр Балаховский.Победителем в номинации"Социально-культурное событие года" стал Международныйвоенно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Премию получилзаместитель руководителя-исполнительный секретарь Дирекции Фестиваля"Спасская башня" Владимир Доронкин.– Если честно, награда длянас стала неожиданностью, – признался Владимир Доронкин. – Я был уверенраньше, что "Марка № 1" – это сугубо история про потребление товаров. Апотом понял – нет, все логично. Ведь наш фестиваль мы устраиваем длязрителей! Мы открываем России мир, а миру – Россию. И никакие санкции немогут этому помешать! Для нас главное, что Фестиваль "Спасская башня"ценят люди – простые зрители. И эта награда тому живое свидетельство.Какойже Новый год без салюта? Лучшей компанией из тех, кто предлагаетпотребителю пиротехнику, по итогам голосования, стала Русалют.ру. Этонеудивительно, ведь уже более десяти лет компания производит и продаетпо всей стране качественные и безопасные пиротехнические изделия. – Всюнашу продукцию производят те, кто, собственно фейерверки и придумал –китайцы. Но под нашим строгим надзором, – уточнил директор компании поразвитию Даниил Данилов. – Мы соответствуем всем российским иевропейским стандартам качества. Перед тем, как попасть к потребителю,наша продукция проходит семь проверок! Поэтому она гарантированобезопасна, если, конечно, внимательно прочитать, а потом четко исполнятьинструкцию.– Каждый производитель пиротехники в Китае имеетсвою "фишку" – пиротехнический эффект, который ему лучше всего удается. Иименно это мы учитываем при размещении заказов – рассказал ДаниилДанилов. – Поэтому наша продукция и пользуется такой популярностью…Завершилоконцерт выступление лауреата премии "Марка № 1 в России" Центральноговоенного оркестра Министерства обороны РФ (начальник оркестра и главныйдирижер – Заслуженный артист России, полковник Сергей Дурыгин).Такжеорганизаторы премии порадовали зрителей новогодними подарками от марок,которые были разыграны в Гербовом фойе ГКД. Более 400 гостей сталисчастливыми обладателями. В общем, удовольствие от праздника получиливсе участники.Встретимся через год – 14 декабря 2019 года!