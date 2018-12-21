С 15 по 17 декабря 2018 года в Саратовской области состоялись Тринадцатые открытые молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ.

С 15 по 17 декабря 2018 года в Саратовской области состоялись Тринадцатые открытые молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ.В творческих состязаниях приняли участие молодые представители искусств в возрасте от 18 до 25 лет из семи стран. Конкурсная программа проходила по трем дисциплинам: фортепиано, флейта, академическое пение. Из числа видных деятелей искусств по каждой номинации были сформированы составы жюри.Механизм проведения предполагал распределение участников по группам в каждой номинации по результатам жеребьевки. Во всех турах предстояло соревноваться парами, в каждой из пар по результатам выступлений определялся победитель, выходящий в следующий тур.До ¼ финала дошли представители 4 государств. В финале участвовали победители двух полуфиналов, разыгрывая первое и второе места. Проигравшие в двух полуфиналах становились обладателями третьего места каждый.Организаторами выступили Национальный Дельфийский совет России и Саратовская государственная консерватория имени Л.В.Собинова при поддержке Исполнительного комитета СНГ, Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ и органов власти Саратовской области. Свою поддержку оказал Международный Дельфийский комитет, чья штаб-квартира находится в Москве.Символично, что, как и Первые российские молодежные Дельфийские игры, соревнования прошли в Саратове.