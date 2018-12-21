В Москве открылись долгожданные елочные базары - товар на любой вкус и кошелек. Как изменились цены по сравнению с прошлым годом, и почему сосны москвичи раскупают быстрее, чем обычные елки?

В Москве открылись долгожданные елочные базары — товар на любой вкус и кошелек. Как изменились цены по сравнению с прошлым годом, и почему сосны москвичи раскупают быстрее, чем обычные елки?Кто-то берет попышнее, кому-то важна высота, ценители обращают внимание на аромат: настала пора выбирать самый главный символ Нового года. И пока нет ажиотажа, выбирать есть из чего. Ели, сосны, отечественные и импортные, палитра цветов — от салатового, зеленого до нежно-голубого.Продавцы уже успели собрать небольшую статистику. Говорят, в этом сезоне повышенным спросом пользуются сосны — их берут покупатели с домашними животными. У них мягкие иголки — кошки и собаки, которые традиционно проявляют большой интерес к наряженным елкам, не уколятся.- Как выбираете — ель, сосна пихта?- Ель.- А почему?- Потому что привыкли с детства ель ставить. Высокая, да, трехметровая.- Квартира тесновата, ставить большую негде, и дети маленькие, на пол не поставишь. Мы на столе ее поставим, а маленькую, на пол — дети за игрушки будут дергать.В Москве работают больше 250 елочных базаров — они в каждом районе города. Огороженные точки открылись в самых людных местах — около станций метро и МЦК. В этом сезоне официальная цена разнится от 1100 рублей до 14 тысяч за дерево, а букет из лапника обойдется в 400 или 500 рублей.На городских базарах все деревья промаркированы. На каждом этикетка, они разных цветов. Удобно ориентироваться по ценам в таблице. Например, русская ель высотой до двух метров, стоит 1400 рублей. Кстати, если вы проснулись в три часа ночи и поняли, что новогодняя елка нужна вам прямо сейчас — это не проблема: елочные базары работают круглосуточно.