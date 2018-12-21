В ходе обыска по месту проживания подозреваемого в квартире одного из домов на Луховицкой улице оперативники обнаружили и изъяли свёрток с неизвестным веществом...

Оперативники ОНК УВД по ЮВАО задержали 23-летнего москвича по подозрению в покушении на сбыт более 140 граммов психотропного вещества.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮВАО задержали 23-летнего мужчину по подозрению в покушении на сбыт психотропного вещества – амфетамина. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого в квартире одного из домов на Луховицкой улице оперативники обнаружили и изъяли полимерный свёрток с неизвестным веществом. Исследованием установлено, что в свертке находилось вещество, содержащее в своем составе амфетамин общей массой более 140 граммов, а также пакетики для фасовки и весы.Следственной частью Следственного управления УВД по ЮВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18