Злоумышленник, начав делать ремонт в квартире заказчицы, вошел к женщине в доверие и попросил денежные средства на приобретение строительных материалов. Получив деньги, он потратил их по своему усмотрению...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево г. Москвы задержали 32-летнего приезжего, подозреваемого в мошенничестве.В ОМВД России по району Солнцево г. Москвы обратилась 42-летняя москвичка. Она сообщила, что некоторое время назад по объявлению в интернете нашла неизвестного мужчину, занимающегося ремонтом квартир. Обсудив детали ремонта, он приступил к работам. На закупку материалов была необходима денежная сумма в размере около 1 млн рублей. Женщина дала рабочему деньги, однако ни строительных материалов, ни его самого больше не увидела. Осознав, что ее обманули, она незамедлительно обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого на улице Авиаторов. Им оказался 32-летний приезжий.Установлено, что злоумышленник, начав делать ремонт в квартире заказчицы, вошел к женщине в доверие и попросил денежные средства якобы на приобретение строительных материалов. Получив деньги, он потратил их по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39