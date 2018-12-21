Один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Ozon выходит на рынок своего рода краудфандинга: он предложил своим пользователям давать в долг своим же поставщикам. В рамках проекта Ozon.Invest физические лица — то есть покупатели — будут зарабатывать на финансировании тех, кто продает что-то через Ozon.

Один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Ozon выходит на рынок своего рода краудфандинга: он предложил своим пользователям давать в долг своим же поставщикам. В рамках проекта Ozon.Invest физические лица — то есть покупатели — будут зарабатывать на финансировании тех, кто продает что-то через Ozon. С этого дня площадка работает в тестовом режиме, компания собирает заявки. Когда именно произойдет полноценный запуск, пока неясно, но обещают держать в курсе всех, кто проявит интерес.Сначала Ozon планирует предлагать физлицам пакет с возможностью вложиться в несколько десятков продавцов маркетплейса, рассказывает ведущий передачи 33Live.Runet Филипп Трофимов. По словам представителей компании, за счет пакетного подхода участники смогут снизить риски. Если что-то пойдет не так с одним из должников, прибыль от остальных сможет покрыть убытки.Суммы для входа в проект небольшие: от 10 000 рублей. Минимальный срок — полгода, ставка — до 18% годовых, что существенно выше, чем банковские депозиты. Впрочем, отмечают юристы, и риски в проекте существенно выше. Ozon, хоть и обещает проверять заемщиков по двум сотням критериев, не несет ответственности за выполнение ими обязательств. А договор о кредитовании компания-получатель заключает напрямую с человеком, ему же и платит 18% по кредиту. Ozon получает лишь 6% от всей суммы единовременно.Ozon — не единственная компания, предложившая подобную программу. Что-то похожее предлагают, например, сервис "Поток" от "Альфа-Банка", StartTrack от ФРИИ, "Город Денег" от General Invest. В "Альфа-Банке", кстати, говорят, что средняя прибыль от участника ниже заявленных цифр, обычно около 12%. А иногда бывают и вовсе отрицательные величины — когда в один портфель попадают сразу несколько неудачных проектов. В этом случае клиентам приходится взыскивать свои деньги через суд. Площадки помогают лишь юридическими консультациями, обещая, что в таком случае все будет проще, чем если бы они давали кому-нибудь деньги без посредников.