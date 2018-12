Социальная сеть ВКонтакте приступила к тестированию самостоятельного мобильного приложения для обмена сообщениями — VK Me. Мессенджер позволяет общаться с контактами из телефонной книги и друзьями по соцсети, создавать групповые чаты, совершать голосовые и видеозвонки, делиться медиаконтентом и переводить деньги.

Социальная сеть "ВКонтакте" приступила к тестированию самостоятельного мобильного приложения для обмена сообщениями — VK Me. Мессенджер позволяет общаться с контактами из телефонной книги и друзьями по соцсети, создавать групповые чаты, совершать голосовые и видеозвонки, делиться медиаконтентом и переводить деньги.Кроме того, реализована возможность переключаться между VK Me и основным клиентом "ВКонтакте" одним нажатием. Подключать аккаунт соцсети к программе необязательно.VK Me предназначен исключительно для общения. Другие функции, например новостная лента, паблики или игры, в нем недоступны.Новинку уже сейчас можно скачать из магазинов Google Play и iTunes. Пока она доступна только жителям Казахстана. Когда VK Me откроют пользователям из России и других стран, не уточняется.”У "ВКонтакте" появился магазин софта читайте также"ВКонтакте" уже давно вынашивает планы по запуску мобильного мессенджера, доступного в качестве самостоятельного приложения. Приложение должно было выйти еще летом 2016-го, но пока этого так и не произошло. В конце того же года дебютировал мессенджер VK Desktop Messenger для ПК.