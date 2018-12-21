Пока оно работает только на платформе Android

Пока оно работает только на платформе AndroidУ жителей Владимирской области появилась возможность записаться к доктору через смартфон. В облздраве сообщили, что появилось новое мобильное приложение, скачать которое можно на портале регистратура33.рф и на сайте Медицинского информационно-аналитического центра miac33.ru.Мобильное приложение 2dr.ru – это личный кабинет пациентов. С помощью этого электронного сервиса можно не только записаться к докторам, но и получить оперативный доступ к информации о посещениях врачей.Для удобства пользователей в ближайшее время разработают мобильное приложение 2dr.ru на базе системы iOS.