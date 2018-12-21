Мужчина планировал его продать

Мужчина планировал его продатьВо Владимире правоохранители поймали подозреваемого в краже декоративного фонарного столба из кафе, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Полицейским было не очень сложно вычислить преступника – убегающего воришку с огромным фонарем в руках записала камера видеонаблюдения, установленная на фасаде кафе.Сотрудники МВД установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 39-летний местный житель. Мужчина сознался в краже, пояснив, что планировал продать этот фонарь. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители изъяли похищенное имущество и вернули в кафе.