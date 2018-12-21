Эпидпорог в областной столице превышен на 0,8%

Эпидпорог в областной столице превышен на 0,8%Во Владимире все больше детей заболевают ОРВИ. Все первые классы школы №8 закрыли на карантин.Больше 20% заболевших – именно первоклашки. По рекомендации специалистов, вынужденную меру пока назначили на неделю.По словам заместитель директора Ирины Новиковой, в школе сейчас проводят усиленную санобработку всех поверхностей и проветривание помещений.Региональный Роспотребнадзор сообщает, что эпидпорог в областной столице на прошлой неделе был превышен на 0,8%. За медицинской помощью обратилось 3 125 человек, среди них – 2 022 ребёнка.