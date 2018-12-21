Молодых людей приглашают принять участие в экологических квестах

Молодых людей приглашают принять участие в экологических квестахСтуденты Владимирской области могут принять участие во всероссийских экологических квестах и внедрить в своих учебных заведениях «зеленые» практики. Победителям достанется членство в Ассоциации зеленых вузов России, поездка в Москву на всероссийский студенческий слёт и участие в стажировках в США и Индии.Движение ЭКА рассказывает, что студенты могут выбрать себе направление из нескольких квестов:«Разделяй с нами» (внедрение раздельного сбора отходов),«Лесомания» (формирование ответственного и бережного отношения к лесам и обучение навыкам разумного выбора и использования продукции из дерева).Участников ждёт ряд увлекательных и несложных командных заданий. Квесты будут идти до конца февраля 2019.