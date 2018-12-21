Губернатор проехался по местным больницам

Губернатор проехался по местным больницамВладимир Сипягин проехался по владимирским больницам. В первую очередь губернатор побывал в Областной детской клинической больнице в сопровождении своего заместителя Марины Чекуновой и врио директора облздарава Юлии Арсениной.Это крупнейшее детское лечебное учреждение области, рассчитанное на 319 коек. Каждый год здесь проходит лечение больше 10 тысяч детей, половина из них поступает экстренно.На площадке этой больнице Владимир Сипягин провёл расширенную рабочую встречу с медицинской общественностью Владимира. Вместе с докторами губернатор обсудил реальное положение дел в здравоохранении и актуальные проблемы, требующие немедленного решения.Одна из главных задач, по мнению Сипягина, необходимость преодоления дефицита кадров медработников.«Мы разработали «дорожные карты» по решению этой проблемы, нараставшей не один год. Думаю, что нам под силу обеспечить оптимальную доступность медицинских услуг для всех жителей области, в том числе тех, которые расположены в отдалённых территориях».Кроме того, глава региона поручил разработать план мероприятий для усиления борьбы с онкологий и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, необходимо более активно внедрять инновационные медицинские технологии, использовать систему непрерывного образования врачей.Особое внимание уделят деятельности врачебных амбулаторий, ФАПов, использованию мобильных медицинских комплексов.«Сегодня на нашей встрече присутствуют и врачи, и медсёстры, и младший медицинский персонал, чьим трудом сохраняется жизнь и здоровье всех нас. От лица всех жителей регоина я хочу сказать вам спасибо за ваш тяжёлый труд, за ваши знания и душу, которые вы вкладываете в своё дело», – обратился к медработникам Владимир Сипягин.Владимирские медики подняли ряд важных тем, касающихся демографического развития области и социального благополучия её жителей.