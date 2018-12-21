Во Франции с начала проведения акций протеста желтых жилетов пострадали почти три тысячи человек, в том числе более 1 тысячи сотрудников правоохранительных органов.

Во Франции с начала проведения акций протеста "желтых жилетов" пострадали почти три тысячи человек, в том числе более 1 тысячи сотрудников правоохранительных органов. Такие данные СМИ сообщил представитель МВД.Как уточняется, с середины ноября в ходе протестов пострадали 1843 гражданских лица и 1048 стражей порядка, передает РИА Новости.В беспорядках, которыми сопровождались протесты, погибло девять человек."Желтые жилеты", несогласные с политикой властей, а также возмущенные ростом цен на топливо и снижением покупательской способности населения, начали выходить с акциями на улицы по всей Франции с 17 ноября. Их первоначальным требованием было снижение цен на бензин, затем к нему прибавились другие. Акции сопровождались столкновениями протестующих с полицейскими, разгромом банков и магазинов, поджогами машин.