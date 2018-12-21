Злоумышленник, скрывающийся с места преступления, попал в объектив видеокамеры, установленной на здании заведения.

В середине декабря текущего года в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру обратился представитель одного из кафе областного центра, сообщивший о хищении из заведения декоративного фонарного столба. Сумма материального ущерба, причиненного собственнику, составила пять тысяч рублей.Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, установили, что неизвестный проник в подсобное помещение, откуда похитил полутораметровую конструкцию. Момент, когда злоумышленник скрывался с места преступления, попал в видеокамеру, расположенную на здании кафе.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого, ранее судимого 39-летнего местного жителя.В содеянном фигурант сознался, пояснив, что похищенное имущество планировал продать.В настоящее время в отношении подозреваемого отделом дознания УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Похищенное имущество изъято полицейскими и возвращено законному владельцу.