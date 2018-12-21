В мероприятии приняли участие представители разных компаний региона.

В Управлении по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области состоялся семинар с представителями организаций, привлекающих к труду иностранных граждан.В работе семинара приняли участие представители разных компаний и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. Все они имеют в кадровом составе граждан, прибывших в Россию с целью осуществления трудовой деятельности.Мероприятие, которое ежегодно организуют правоохранители, является отличной возможностью для работодателей обсудить волнующие их вопросы соблюдения законодательных норм в сфере миграции.В этом году ключевой темой встречи стал риск-ориентированный подход при государственном контроле за деятельностью ИП и юридических лиц.Сотрудники УВМ пояснили, что в соответствии с действующим законодательством организация может относиться к той или иной категории риска, в зависимости от которой меняется, в том числе, и периодичность плановых проверок.В ходе диалога полицейские обратили внимание на нормативно утверждённые параметры, являющиеся критериями для включения хозяйствующего субъекта в ту или иную категорию.Присутствующие на встрече представители организаций задали немало вопросов не только о категориях риска, но и прочих нюансах, касающихся соблюдения норм миграционного законодательства принимающей иностранных граждан стороной. На все вопросы полицейскими были даны компетентные ответы.В завершении встречи участники семинара, отметив несомненную пользу мероприятия, обсудили дату проведения следующего семинара и вопросы, которые будут на нем обсуждаться.