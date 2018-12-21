В мероприятии приняли участие представители разных компаний региона.
В Управлении по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области состоялся семинар с представителями организаций, привлекающих к труду иностранных граждан.
В работе семинара приняли участие представители разных компаний и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. Все они имеют в кадровом составе граждан, прибывших в Россию с целью осуществления трудовой деятельности.
Мероприятие, которое ежегодно организуют правоохранители, является отличной возможностью для работодателей обсудить волнующие их вопросы соблюдения законодательных норм в сфере миграции.
В этом году ключевой темой встречи стал риск-ориентированный подход при государственном контроле за деятельностью ИП и юридических лиц.
Сотрудники УВМ пояснили, что в соответствии с действующим законодательством организация может относиться к той или иной категории риска, в зависимости от которой меняется, в том числе, и периодичность плановых проверок.
В ходе диалога полицейские обратили внимание на нормативно утверждённые параметры, являющиеся критериями для включения хозяйствующего субъекта в ту или иную категорию.
Присутствующие на встрече представители организаций задали немало вопросов не только о категориях риска, но и прочих нюансах, касающихся соблюдения норм миграционного законодательства принимающей иностранных граждан стороной. На все вопросы полицейскими были даны компетентные ответы.
В завершении встречи участники семинара, отметив несомненную пользу мероприятия, обсудили дату проведения следующего семинара и вопросы, которые будут на нем обсуждаться.