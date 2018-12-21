Фантастический трюк без серьезных для здоровья последствий невольно выполнил на ночной дороге 44-летний словацкий водитель. Достойный любого современного блокбастера полет BMW сняла камера наблюдения.

Фантастический трюк без серьезных для здоровья последствий невольно выполнил на ночной дороге 44-летний словацкий водитель. Достойный любого современного блокбастера полет BMW сняла камера наблюдения.Авария произошла около пяти часов утра 20 декабря недалеко от Попрада, при въезде в тоннель под горой Борик. Полиция не называет причину, по которой двигавшаяся на высокой скорости машина съехала на обочину, налетела на отбойник и взмыла в воздух, но выглядит это более чем эффектно. В полете автомобиль задел основание тоннеля и перевернулся, но приземлился все же на все четыре колеса.BMW получила столь серьезные повреждения, что о ремонте не идет и речи. Водитель к удивлению прибывших на место медиков и инспекторов отделался незначительными травмами и не нуждался в госпитализации. Еще больше стражей порядка удивили результаты теста на алкоголь — мужчина, который по праву может отмечать 30 декабря второй день рождения, был абсолютно трезв.