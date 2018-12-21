Зенит в рамках второго тура волейбольной Лиги чемпионов на выезде встречался с бельгийским клубом Кнак. Подопечные Владимира Алекно одержали верх над волейболистами хозяев по итогам четырех партий – 3:1 (25:18, 20:25, 25:23, 25:19). Игра проходила в Руселаре.

"Зенит" в рамках второго тура волейбольной Лиги чемпионов на выезде встречался с бельгийским клубом "Кнак". Подопечные Владимира Алекно одержали верх над волейболистами хозяев по итогам четырех партий – 3:1 (25:18, 20:25, 25:23, 25:19). Игра проходила в Руселаре.После двух туров казанцы имеют в своем активе 100-процентный показатель – две победы из двух возможных. Ранее зенитовцы также праздновали успех в матче с немецким "Франкфуртом". С 6-ю очками в своем активе "Зенит" лидирует в группе "А".Следующим соперником российского клуба станет турецкий "Халькбанк". Встреча состоится 16 января 2019 года на площадке соперника.