21.12.2018

2018-12-21 21:25:52

Волгоградец обокрал хозяйку арендованной в Тюмени квартиры ради возвращения домой

Волгоградец, приехавший на заработки в Тюмень и потерпевший неудачу, решил достать денег на обратный билет, ограбив хозяйку арендованной им квартиры. Об этом портал novostivolgograda.ru.



Мужчина умудрился снять с банковской карты женщины 8 тысяч рублей, воспользовавшись ее мобильным банком. Как он получил к нему доступ – не уточняется. к тому времени как хозяйка обнаружила пропажу денег, недобросовестный жилец уже добрался до дома в Волгограде, где и был задержан.