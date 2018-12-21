Изумрудное платье Анастасии Волочковой привело в экстаз поклонников балерины. Артистка появилась в шикарном наряде на концерте в подмосковных Люберцах.

Изумрудное платье Анастасии Волочковой привело в экстазпоклонников балерины. Артистка появилась в шикарном наряде на концерте вподмосковных Люберцах.Полупрозрачное платье оставляло не так уж много просторавоображению. Добило фанатов весьма откровенное декольте. Поклонники отметили,что Волочкова отлично подобрала наряд: плечи не казались широкими, а бедра -узкими."Есть вещи, которые невозможно купить за деньги. Когдая приезжаю в Подмосковье и вижу глаза детей, которые переполнены счастьем, этобесценно. Спасибо вам всем, что пришли! А этот благотворительный концерт яподарила вам от души и сердца", – подписала Анастасия Волочкова выложенныйв Facebook снимок."Анастасия, очень красивое платье! И вам идет безумно.Вот можете же, когда захотите!!", "Настя, вы великолепны в этом платье!Как фарфоровая статуэтка! Хочется на вас смотреть и любоваться", "Платьекрасивое, удачно подобран наряд", "Кто эта женщина в прекрасномплатье?!", – наперебой восторгаются подписчики.Волосы прима-балерина уложила в замысловатую прическу,наложила яркий макияж. Поклонники не оставили без внимания наряд Волочковой,отметив, что она выгодно подчеркнула свою фигуру, пишет Teleprogramma.pro. "Даже не широкие плечи,не узкие бедра! Вот что значит хороший фотограф", – отметили фанатыВолочковой.Напомним, недавно Анастасия произвела сенсацию, рассекретив мужчину, который обнимал ее на фотографии, опубликованной балериной. На протяжении нескольких недель журналисты и фанаты буквально с ног сбились, чтобы узнать, кто же является новым возлюбленным Анастасии. Счастливая балерина с завидной регулярностью публиковала фотографии, на которых запечатлен ее любимый мужчина, не показывая его лица.В итоге Анастасия решила рассекретить человека, который обнимал ее на последнем фото. "Мои дорогие, хватит гадать, кто это и чьи это руки! Это – Никита Джигурда!" – объявила Волочкова, выложив целиком фотографию.