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<a href="http://33live.ru/novosti/21-12-2018-vse-na-lyod-glavnyj-katok-vladimira-nachinaet-svoyu-rabotu.html" target="_blank">Все на лёд: главный каток Владимира начинает свою работу</a> - Покататься там могут все желающие