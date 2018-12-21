Покататься там могут все желающие
Покататься там могут все желающие
Во Владимире начинает свою работу Главный городской каток на Пушкинском бульваре сегодня, 21 декабря. Покататься там могут все желающие с 18:00.
С завтрашнего дня он будет работать выходные и праздничные дни с 11:00 до 22:00 (с техническим перерывом с 16:00 до 17:00), а по будням — с 16:00 до 22:00.
В последний день года, 31 декабря, расписание немного изменится: каток будет работать только до 20:00. Но в саму новогоднюю ночь покататься можно будет с часу ночи и до утра.
Напомним, вход на каток со своими коньками стоит 20 рублей. Дети до 18-ти лет и студенты при предъявлении студенческого билета могут кататься бесплатно.
Аренда коньков - 100 рублей в час. Не стоит забывать про залог: коньки на детей выдают под денежный залог в тысячу рублей, на взрослых — 1,5 тысячи рублей.
Для удобства катающихся откроют обогреваемый шатёр, где можно и переодеться, и вещи оставить (залог - 50 рублей).
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