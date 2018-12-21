В Кремле скептически отнеслись к заявлению Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что американцы постоянно откуда-то выходят, а потом в этих странах активизируются террористы.

В Кремле скептически отнеслись к заявлению ДональдаТрампа о выводе американских войск из Сирии. Пресс-секретарь президента ДмитрийПесков напомнил, что американцы постоянно откуда-то выходят, а потом в этихстранах активизируются террористы."Мызнаем, что американцы все время откуда-то выходят и все время президенты СШАпринимают такие решения. Из Афганистана США выходят уже много-много лет, а врезультате там усиливается "Талибан" (запрещен в России – Прим.ред.) иувеличиваются площади посевов мака", – сказал представитель Кремля.ДмитрийПесков также напомнил о том, что в регионах Сирии, находящихся под контролемСША, разразилась гуманитарная катастрофа. Там активизировались террористическиегруппировки, а местные жители не могут не то что покинуть опасные районы, но даже получить квалифицированную медицинскую помощь.Напомним,что накануне Дональд Трамп написал с грамматическими ошибками очередной твит, вкотором с гордостью заявил о победе США над ИГИЛ (террористическая организация,запрещена в России) в Сирии.Дмитрий Песков назвал очень любопытным и курьезнымэтот твит Трампа, в котором также говорилось о том, что Россия и Сирия якобыбудут сожалеть о выводе американских войск. В Москве также пока не понимают, как, когда и кудауходят американцы.Ранеена большой пресс-конференции Владимир Путин назвал решение Трапа правильным инапомнил, что американские солдаты находятся на территории арабской республикинезаконно.Чтокасается победы над ИГИЛ, то еще год назад российский лидер заявил о полном уничтожении этойгруппировки в Сирии. Путин сообщил, чтотеррористы разгромлены на обоих берегах Евфрата. После чего начальник ГенштабаВалерий Герасимов сказал, что арабская республика полностью освобождена отбоевиков "ИГ".