В Кремле скептически отнеслись к заявлению Дональда
Трампа о выводе американских войск из Сирии. Пресс-секретарь президента Дмитрий
Песков напомнил, что американцы постоянно откуда-то выходят, а потом в этих
странах активизируются террористы.
В Кремле скептически отнеслись к заявлению Дональда
Трампа о выводе американских войск из Сирии. Пресс-секретарь президента Дмитрий
Песков напомнил, что американцы постоянно откуда-то выходят, а потом в этих
странах активизируются террористы.
"Мы
знаем, что американцы все время откуда-то выходят и все время президенты США
принимают такие решения. Из Афганистана США выходят уже много-много лет, а в
результате там усиливается "Талибан" (запрещен в России – Прим.ред.) и
увеличиваются площади посевов мака", – сказал представитель Кремля.
Дмитрий
Песков также напомнил о том, что в регионах Сирии, находящихся под контролем
США, разразилась гуманитарная катастрофа. Там активизировались террористические
группировки, а местные жители не могут не то что покинуть опасные районы, но даже получить квалифицированную медицинскую помощь.
Напомним,
что накануне Дональд Трамп написал с грамматическими ошибками очередной твит, в
котором с гордостью заявил о победе США над ИГИЛ (террористическая организация,
запрещена в России) в Сирии.
Дмитрий Песков назвал очень любопытным и курьезным
этот твит Трампа, в котором также говорилось о том, что Россия и Сирия якобы
будут сожалеть о выводе американских войск. В Москве также пока не понимают, как, когда и куда
уходят американцы.
Ранее
на большой пресс-конференции Владимир Путин назвал решение Трапа правильным и
напомнил, что американские солдаты находятся на территории арабской республики
незаконно.
Что
касается победы над ИГИЛ, то еще год назад российский лидер заявил о полном уничтожении этой
группировки в Сирии. Путин сообщил, что
террористы разгромлены на обоих берегах Евфрата. После чего начальник Генштаба
Валерий Герасимов сказал, что арабская республика полностью освобождена от
боевиков "ИГ".