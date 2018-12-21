Вечером в четверг, 20 декабря, на северо-востоке Чехии в районе Карвина произошел взрыв метана на шахте ČSM. По предварительной информации, погиб один человек, ранены 10, еще 10 пропали без вести.

Вечером в четверг, 20 декабря, на северо-востоке Чехии в районе Карвина произошел взрыв метана на шахте ČSM. По предварительной информации, погиб один человек, ранены 10, еще 10 пропали без вести. О происшествии СМИ сообщил представитель компании OKD, которой принадлежит шахта.В настоящее время работы на шахте приостановлены. Людей поднимают на поверхность, передает РИА Новости.Чешское ТВ сообщило, что, по неофициальным данным, в результате взрыва погибли пять шахтеров.