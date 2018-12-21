Олимпийский чемпион по фигурному катанию прокомментировал противостояние молодых коллег. Алексей Ягудин признал, что девочки ссорятся.

Олимпийскийчемпион по фигурному катанию прокомментировал противостояние молодых коллег.Алексей Ягудин признал,что "девочки ссорятся".Спортсмен влез в скандал, который пытаются раздутьСМИ, сообщая о жесткой конкуренции и даже вражде между Алиной Загитовой иЕвгенией Медведевой. же считает, что такие слухи рождают междуспортсменками недопонимание.Спортсмен отметил, что нужно исходить из того, чтопроисходит на льду. "Ребят, не надо грязи! Вы понимаете, что из-за журналистовдевочки ссорятся? Давайте оставим эту тему и не будем будоражить больных людей",– цитирует Ягудина Life.ru.Знаменитый спортсмен добавил, что не ищет на чемпионате России по фигурномукатанию никакихконкретных интриг. "Мне скорее интересен уровень катания, хочется, чтобы вовсех видах он рос", – отметил Ягудин. По его словам, на соревновании прекрасно выступилипары.Олимпийский чемпион по фигурному катанию ранее выразил свое возмущение выходкой спортсменки Натальи Бестемьяновой. Она нелестно высказалась об Алине Загитовой и Евгении Медведевой. В личном микроблоге опубликовал скриншот новостной статьи, в которой Бестемьянова комментирует отношения тренера Этери Тутберидзе со своими подопечными.ЧемпионатРоссии по фигурному катанию на коньках проходит с 19 по 23 декабря в Саранске. ЕвгенииМедведевой предстоит сразиться с 17 соперницами, среди которых –Алина Загитова, Анна Тарусина, Анастасия Губанова, Полина Цурская и МарияСотскова. Елизавета Туктамышева не сможет принять участие всоревнованиях из-за воспаления легких.