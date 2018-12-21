Туринский Ювентус официально сообщил о продлении действующего контракта с бразильским защитником Алексом Сандро на 3 года. Теперь срок соглашения между сторонами будет рассчитан до 2023 года.

Туринский "Ювентус" официально сообщил о продлении действующего контракта с бразильским защитником Алексом Сандро на 3 года. Теперь срок соглашения между сторонами будет рассчитан до 2023 года.О подписании нового договора было объявлено в официальном клубном аккаунте в Twitter.UFFICIALE | Alex Sandro sarà bianconero fino al 2023