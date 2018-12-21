Ольга Бузова настоящий трудоголик. Поющая ведущая готова работать сутки напролет.

ОльгаБузова настоящий трудоголик. Поющая ведущая готова работать сутки напролет.Бузова, кажется, делает невозможное. Она строит карьерутелеведущей на скандально известном шоу "Дом-2", записывает песни, снимается вклипах, гастролирует по городам и весям и даже успевает становиться участницейразличных программ.Однако такой плотный график сказывается на самочувствии Ольги. Организмкрасотки не выдерживает такой интенсивности. Бузова часто жалуется на проблемысо здоровьем.Вот и сегодня, 21 декабря, загнанная звезда неожиданно слегла с простудой. Поющаяведущая опубликовала в Instagram Stories снимок, на котором запечатленградусник для измерения температуры тела. Столбик термометра показывал без малого38 градусов.Кстати, минувшим летом Ольга также жаловалась на плохоесамочувствие. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" дажевызывала врача, который ставил ей капельницы с витаминами для поднятияиммунитета. Более того, месяцем ранее телеведущая также испытывала недомогание и искала спасения у медиков.