Народные избранники 20 декабря устроили массовую драку. Яблоком раздора стал законопроект, согласно которому Украинская православная церковь (УПЦ) должна будет изменить название и указать принадлежность к России.

Народные избранники 20 декабря устроилимассовую драку. Яблоком раздора стал законопроект, согласно которому Украинская православнаяцерковь (УПЦ) должна будет изменить название и указать принадлежностьк России.После тогокак спикер Андрей Парубий объявило принятии документа, в зале завязалось настоящее побоище. а опубликованномтелеканалом "112 Украина" ролике видно, что депутат Юрий Березанабросился на коллегу Нестора Шуфрича.Тот, в свою очередь сорвал с трибуны парламента плакат. Мордобой удалосьпрекратить, после чего драчуны ушли на перерыв.За принятие законопроектапроголосовали 240 депутатов, передает "Гордон". В пояснительной записке к нему говорится,что он был разработан, в том числе, с целью обеспечения государственнойбезопасности Украины.