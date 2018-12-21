Народные избранники 20 декабря устроили
массовую драку. Яблоком раздора стал законопроект, согласно которому Украинская православная
церковь (УПЦ) должна будет изменить название и указать принадлежность
к России.
Народные избранники 20 декабря устроили
массовую драку. Яблоком раздора стал законопроект, согласно которому Украинская православная
церковь (УПЦ) должна будет изменить название и указать принадлежность
к России.
После того
как спикер Андрей Парубий объявил
о принятии документа, в зале завязалось настоящее побоище. а опубликованном
телеканалом "112 Украина" ролике видно, что депутат Юрий Береза
набросился на коллегу Нестора Шуфрича.
Тот, в свою очередь сорвал с трибуны парламента плакат. Мордобой удалось
прекратить, после чего драчуны ушли на перерыв.
За принятие законопроекта
проголосовали 240 депутатов, передает "Гордон". В пояснительной записке к нему говорится,
что он был разработан, в том числе, с целью обеспечения государственной
безопасности Украины.