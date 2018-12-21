Сто десять тысяч пассажиров британского аэропорта Гэтвик стали заложниками двух дронов. Летательные аппараты появляются с завидной регулярностью над взлетно-посадочной полосой.

Сто десять тысяч пассажиров британского аэропорта Гэтвик стали заложниками двух дронов. Летательные аппараты появляются с завидной регулярностью над взлетно-посадочной полосой начиная с вечера 19 декабря. Из-за этого пришлось отменить 760 рейсов на вылет и прилет, передает телеканал "Россия 24".Каждый раз беспилотники совершают облет территории и исчезают. Полиция говорит, что опасается сбивать дроны — их части могут случайно ранить людей. Офицеры ищут злоумышленников. По британским законам за подобное грозит до пяти лет тюрьмы. В пресс-службе аэропорта заявили, что пассажирам не стоит приезжать в аэропорт как минимум до полудня пятницы.