Жена хоккеиста Александра Овечкина опубликовала фотографию сына Сергея на своей странице в Instagram. Мальчик появился на свет в середине августа этого года.

Жена хоккеиста Александра Овечкина опубликовала фотографию сына Сергея на своей странице в Instagram. Мальчик появился на свет в середине августа этого года.Нафотографии Анастасия Шубская позирует перед зеркалом и держит на руках мальчика.Она рассказала своим подписчикам, сколько весит малыш. "9,2 килограмма счастья",– поделилась девушка.ПользователиСети пожелали здоровья маме и ребенку: "И эта девочка недавнородила ребенка, красотка", "Успехов в росте и крепкого здоровья малышку иродителям тоже", "Огромного счастья вашей семье", "Растите большими издоровенькими".РанееШубская разместила в своем Instagram фотографиюс отдыха на пляже. На снимке она позирует вразноцветном купальнике на фоне моря. Подписчики похвалили девушку за то, чтоей удается поддерживать такую красивую фигуру после родов.Напомним, модельАнастасия Шубская вышла замуж за капитана и нападающего "ВашингтонКэпиталз" в 2017 году. Спустя год у них родился сын, которого супругирешили назвать в честь старшего брата Александра Овечкина. Молодыхродителей поздравили многие российские знаменитости – Катя Лель, АннаХилькевич, Глюкоза, Александр Ревва.