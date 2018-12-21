Жена хоккеиста Александра Овечкина опубликовала фотографию сына Сергея на своей странице в Instagram. Мальчик появился на свет в середине августа этого года.
Жена хоккеиста Александра Овечкина опубликовала фотографию сына Сергея на своей странице в Instagram. Мальчик появился на свет в середине августа этого года.
На
фотографии Анастасия Шубская позирует перед зеркалом и держит на руках мальчика.
Она рассказала своим подписчикам, сколько весит малыш. "9,2 килограмма счастья",
– поделилась девушка.
Пользователи
Сети пожелали здоровья маме и ребенку: "И эта девочка недавно
родила ребенка, красотка", "Успехов в росте и крепкого здоровья малышку и
родителям тоже", "Огромного счастья вашей семье", "Растите большими и
здоровенькими".
Ранее
Шубская разместила в своем Instagram фотографию
с отдыха на пляже. На снимке она позирует в
разноцветном купальнике на фоне моря. Подписчики похвалили девушку за то, что
ей удается поддерживать такую красивую фигуру после родов.
Напомним, модель
Анастасия Шубская вышла замуж за капитана и нападающего "Вашингтон
Кэпиталз" в 2017 году. Спустя год у них родился сын, которого супруги
решили назвать в честь старшего брата Александра Овечкина. Молодых
родителей поздравили многие российские знаменитости – Катя Лель, Анна
Хилькевич, Глюкоза, Александр Ревва.