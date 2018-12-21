В результате конфликта из-за парковочного места здоровью 60-летнего мужчины был нанесен тяжкий вред.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).По версии следствия, в феврале текущего года между обвиняемым и 60-летним потерпевшим произошел конфликт. Фигуранту не понравилось, что потерпевший припарковал свой автомобиль у входа в торговый павильон, принадлежащий его жене. Словесная ссора переросла в драку, в ходе которой обвиняемый наносил удары потерпевшему, в том числе, штыковой лопатой.В результате конфликта здоровью 60-летнего мужчины был нанесен тяжкий вред, что подтвердило медицинское заключение.Потерпевший обратился с заявлением в полицию. После проведения всех необходимых проверочных мероприятий в отношении 37-летнего ковровчанина было возбуждено уголовное дело.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.