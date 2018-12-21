Французского актера Саида Богота, знакомого зрителям по
фильмам Такси 5 и Мальчишник в Паттайе, обвиняют в похищении человека и
покушении на убийство. Мужчина был задержан полицейскими.
Французского актера Саида Богота, знакомого зрителям по
фильмам "Такси 5" и "Мальчишник в Паттайе", обвиняют в похищении человека и
покушении на убийство. Мужчина был задержан полицейскими.
Богота совершил нападение на 17-летнего поклонника своей бывшей подруги. Пострадавший
сообщил, что Саид похитил его в департаменте на севере Франции Валь-де-Марн и
увез в коммуну Эссон, где жестоко избил и бросил в подвале. Затем разгневанный актер пытался
поджечь одежду жертвы, но, к счастью, юноше удалось спастись.
Пострадавшего госпитализировали. Затем он обратился в
полицию с заявлением. В ходе допроса он назвал имя нападавшего.
Ранее французского актера Сами Насери, который прославился
благодаря главной роли в фильме "Такси", избили в московском
караоке‐баре. Как сообщают очевидцы, звезда разговаривала на повышенных тонах с
администратором и охранниками. Актер остался недоволен обслуживанием и отказывался платить. Один из посетителей заведения отпихнул его в сторону, после чего Сами
полез на него с кулаками.
После инцидента Насери пришлось перенести операцию в НИИ глазных
болезней – у него образовалась обширная гематома вокруг глаза. Актер разместил
пост в своем Instagram-аккаунте, отметив, что чувствует себя хорошо.