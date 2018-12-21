Французского актера Саида Богота, знакомого зрителям по фильмам Такси 5 и Мальчишник в Паттайе, обвиняют в похищении человека и покушении на убийство. Мужчина был задержан полицейскими.

Французского актера Саида Богота, знакомого зрителям пофильмам "Такси 5" и "Мальчишник в Паттайе", обвиняют в похищении человека ипокушении на убийство. Мужчина был задержан полицейскими.Богота совершил нападение на 17-летнего поклонника своей бывшей подруги. Пострадавшийсообщил, что Саид похитил его в департаменте на севере Франции Валь-де-Марн иувез в коммуну Эссон, где жестоко избил и бросил в подвале. Затем разгневанный актер пыталсяподжечь одежду жертвы, но, к счастью, юноше удалось спастись.Пострадавшего госпитализировали. Затем он обратился вполицию с заявлением. В ходе допроса он назвал имя нападавшего.Ранее французского актера Сами Насери, который прославилсяблагодаря главной роли в фильме "Такси", избили в московскомкараоке‐баре. Как сообщают очевидцы, звезда разговаривала на повышенных тонах садминистратором и охранниками. Актер остался недоволен обслуживанием и отказывался платить. Один из посетителей заведения отпихнул его в сторону, после чего Самиполез на него с кулаками.После инцидента Насери пришлось перенести операцию в НИИ глазныхболезней – у него образовалась обширная гематома вокруг глаза. Актер разместилпост в своем Instagram-аккаунте, отметив, что чувствует себя хорошо.