Банк России сохранил ставку на уровне 21%

Регулятор указал, что будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании.

Банк России, вопреки прогнозам аналитиков, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, но указал, что будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора."Совет директоров Банка России 20 декабря 2024 года принял решение сохранить ключевую на уровне 21% годовых", - указано в сообщении.Регулятор отметил, что произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы. "С учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос", - также сообщил ЦБ.При этом баланс рисков для инфляции на среднесрочном горизонте по-прежнему существенно смещен в сторону проинфляционных, хотя выросли отдельные дезинфляционные риски. "Основные проинфляционные риски связаны с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с ухудшением условий внешней торговли. Дезинфляционные риски связаны с более быстрым замедлением роста кредитования и внутреннего спроса под влиянием ужесточения денежно-кредитных условий", - говорится в сообщении.Банк России также подчеркнул, что будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.