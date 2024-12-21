Четырех владимирцев будут судить за пьяное вождение

Обвиняемым грозит наказание до двух лет лишения свободы.

В Коврове Владимирской области в суд направят четыре уголовных дела по фактам управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Заместитель городского прокурора утвердил обвинительные заключения в отношении подозреваемых местных жителей в пьяном вождении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Одним из обвиняемых стал мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. После корпоратива он вновь сел за руль, но был остановлен сотрудниками ГИБДД, уровень алкоголя в его выдыхаемом воздухе превышал норму в восемь раз. Обвиняемым грозит наказание до двух лет лишения свободы.Напомним, ранее мы писали, что