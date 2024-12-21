Энергетики обнаружили еще одно повреждение на теплосетях во Владимире, сроки подачи отопления сдвигаются

Владимирцы замерзают без отопления и с надеждой ждут, когда энергетики все починят. Сегодня в 13:40 стало известно, что во время проведения ремонта специалисты «Т Плюс» обнаружили еще один

Владимирцы замерзают без отопления и с надеждой ждут, когда энергетики все починят. Сегодня в 13:40 стало известно, что во время проведения ремонта специалисты «Т Плюс» обнаружили еще один дефект на теплосетях. Сроки подачи тепла сместились. Сегодня утром энергетики заявили, что в два часа дня закончатся сварочные работы, после чего начнется заполнение трубопровода теплоносителем. И теперь