Энергетики сообщили, когда устранят аварию на трубопроводе и вернут тепло владимирцам

Вчера вечером, 19 декабря, батареи в квартирах множества владимирцев внезапно остыли. Хотя официально в «Т Плюсе» сообщили, что отопление отключили в 1:40 20 декабря – на теплосетях произошло

Вчера вечером, 19 декабря, батареи в квартирах множества владимирцев внезапно остыли. Хотя официально в «Т Плюсе» сообщили, что отопление отключили в 1:40 20 декабря – на теплосетях произошло повреждение в районе улиц Верхне-Лыбедской и Гороховой. Специалисты немедленно приступили к работе. Энергетики пришли к выводу, что авария случилась из-за вынужденного повышения температуры в трубах в связи