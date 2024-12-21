Геологи во Владимирской области получали самую большую зарплату в 2024 году

Второе место занимают сварщики со средней зарплатой 129 тысяч рублей, а третье – токари.

Во Владимирской области геологи стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в 2024 году, получая зарплату в 180 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сайта hh.ru.Второе место занимают сварщики со средней зарплатой 129 тысяч рублей, а третье – токари, фрезеровщики и шлифовщики с доходом 127 тысяч. Курьеры, чьи зарплаты за два года выросли на 81%, расположились на четвертом месте с доходом 118,6 тысяч рублей.Также в топ-10 вошли геодезисты, водители, автослесари и другие профессии, где заработки варьируются от 101 до 115 тысяч рублей. Известно, что специалисты в различных областях, таких как бизнес-аналитика, косметология и программирование, также имеют зарплаты от 82 до 100 тысяч рублей. Напомним, ранее мы писали, что