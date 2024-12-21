Глава СКР заинтересовался аварийным домом в Муроме

Дом, построенный в 1970 году, был признан аварийным в 2019 году.

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России, обратил внимание на ситуацию с аварийным домом на Меленковском шоссе в Муроме, где жителей продолжают удерживать в ветхом здании. Сообщение от пресс-службы СКР поступило 19 декабря.Дом, построенный в 1970 году, был признан аварийным в 2019 году. Состояние здания ухудшается: разрушен фундамент, обваливается кирпичная кладка, отсутствует горячая вода. Власти не реагировали на обращения жильцов.В связи с этой ситуацией СКР организовал проверку. Бастрыкин поручил руководителю управления по Владимирской области Артему Кулакову предоставить доклад о результатах проверки и необходимых мерах.