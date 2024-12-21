ГЖД готова к работе в неблагоприятных погодных условиях

Горьковская магистраль усилила работу по соблюдению безопасности на железнодорожной инфраструктуре в связи с ледяным дождевым фронтом, установившимся в регионах Поволжья.

Горьковская магистраль усилила работу по соблюдению безопасности на железнодорожной инфраструктуре в связи с ледяным дождевым фронтом, установившимся в регионах Поволжья.«Железнодорожники совместно с подрядными организациями производят ежедневную обработку территории вокзалов и станций, посыпают платформы песком и реагентами. Проверена работоспособность автоматической системы против обледенения контактной сети. Усилен контроль за исправным состоянием осветительной аппаратуры, компрессорных установок стрелочных переводов и систем связи», - подчеркнул начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.Кроме того, проведена проверка готовности подвижного состава. Специалисты убедились в исправности электрооборудования, тормозного, пневматического, механического и дизельного оборудования, экипажной части, тяговых и вспомогательных электрических машин, приборов безопасности и радиосвязи.Добавим, для работы в зимний период на ГЖД задействовано 103 единицы специализированной техники. Из них 52 снегоуборочные машины, 29 плужных снегоочистителей, 17 пневмоочистительных машин и 5 стругов-снегоочистителей. Кроме того, железнодорожники подготовили 1130 специально отведенных зон для выгрузки убранного с пути снежного покрова.Все железнодорожники обеспечиваются зимней спецодеждой и защитными средствами от обморожения, а вновь принятые работники проходят обязательное обучение правилам безопасности при работе в зимних условиях.